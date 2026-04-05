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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelaufene Betriebsmittel, Sturmschaden und Feuermeldung

Ennepetal (ots)

Ereignisreicher Ostersamstag für die Feuerwehr Ennepetal. Am 04.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte eine Betriebsmittelspur in Altenvoerde. Aufgrund eines Fahrzeugdefekts an einem LKW wurden zahlreiche Straßenteile durch Hydrauliköl verschmutzt. Durch die Feuerwehr Ennepetal wurden die Gehwege der betroffenen Straße gereinigt, außerdem wurde eine Fachfirma beauftragt um die Verkehrswege zu säubern. Aufgrund des Ausmaßes der Verunreinigung gab es zahlreiche Alarmierungen durch aufmerksame Bürger. Gegen 11 Uhr wurde die Hauptwache erneut alarmiert. Durch Witterungseinflüsse stürzte ein ca. 15m hoher Baum, im Stadtteil Voerde, auf Teile des Gehwegs und ein angrenzendes Grundstück. Dabei kam es zu kleineren Beschädigungen an öffentlichem Eigentum. Der Gefahrenbaum wurde durch die Feuerwehr beseitigt sodass die Verkehrswege durch die Polizei wieder freigegeben werden konnten. Am Abend gegen 18 Uhr folgten mehre Alarmierung aufgrund gemeldeter Brandereignisse. Anwohner verschiedenster Stadtteile meldeten Rauchentwicklungen und Flammenschein. Dies konnten durch die Feuerwehr Ennepetal im Rahmen ausgiebiger Erkundungsarbeit auf die angemeldeten Osterfeuer im Stadtbezirk zurückgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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