Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst und Ölspur

Ennepetal (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ortsteil Siedlung Heide alarmiert. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus der Wohnung zum Rettungswagen. Gegen 19:00 Uhr rückte das HLF zur Heilenbecker Straße sowie zur Holthauser Talstraße aus. Dort waren Ölspuren auf der Fahrbahn gemeldet worden. Beide Bereiche wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert, jedoch konnte keine Verunreinigung festgestellt werden, sodass kein weiterer Einsatz erforderlich war.

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