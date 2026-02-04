Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Beim Einbruch durch Bewohnerin gestört

Reken (ots)

Tatort: Reken-Bahnhof Reken, Droste-Hülshoff-Weg;

Tatzeit: 02.02.2026, 18.45 Uhr;

Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bahnhof Reken wurden zwei bislang unbekannte Täter durch die Hausbewohnerin gestört. Während sich die Rekenerin in ihrer Küche befand, drücke eine männliche Person die Jalousien hoch. Die Unbekannten flüchteten, als sie die Frau erblickten. Die Einbrecher waren circa 1,70 - 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Beide trugen schwarze Handschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Droste-Hülshoff-Weg gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kripo in Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 entgegen. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell