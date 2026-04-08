PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlage, Kleinfeuer und überörtliche Hilfe

Ennepetal (ots)

Am 07.04.2026 kam es erneut zu mehreren Einsätzen für die Feuerwehr Ennepetal. Am Morgen meldete die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs im Stadtteil Oberbauer ein Brandereignis. Daraufhin wurde der Löschzug der hauptamtlichen Wache zur Einsatzstelle entsandt. Hierbei unterstützte die Werkfeuerwehr des Betriebs die Einsatzkräfte der Feuerweher Ennepetal bei der Erkundung und Abarbeitung des Einsatzes. Am Mittag meldete ein aufmerksamer Bürger eine Rauchentwicklung im Stadtteil Rüggeberg. Durch die Kreisleitstelle wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zur gemeldeten Adresse alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die entstehende Verrauchung durch ein abgebranntes Osterfeuer entstanden war das durch die Einsatzkräfte nochmals mit geringen Mengen Wasser nachgelöscht wurde. Am Abend kam es zu einer weiteren Alarmierung der hauptamtlichen Wache sowie Teile der freiwilligen Feuerwehr. Aufgrund eines Großschadensereignis in einer angrenzenden Kommune, wurden das Tanklöschfahrzeug der Hauptwache, der Löschgruppe Rüggeberg und ein Schlauchwagen des Löschzug Alten-Voerde überörtlich angefordert. Hierbei unterstützen die Einsatzkräfte für ca.2h beim abarbeiten der Einsatzstelle.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 06:02

    FW-EN: Brandmeldeanlage

    Ennepetal (ots) - Am 06.04.2026 um 17:16 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal durch eine Brandmeldeanlage in den Stadtteil Voerde gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebranntes Essen für die Alarmierung verantwortlich war. Hierbei wurden keine Personen geschädigt. An dem Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte aus zwei Löscheinheiten, sowie der Hauptwache beteiligt Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 08:01

    FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst und Ölspur

    Ennepetal (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ortsteil Siedlung Heide alarmiert. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus der Wohnung zum Rettungswagen. Gegen 19:00 Uhr rückte das HLF zur Heilenbecker Straße sowie zur Holthauser Talstraße aus. Dort waren Ölspuren auf der Fahrbahn gemeldet worden. Beide ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 07:30

    FW-EN: Ausgelaufene Betriebsmittel, Sturmschaden und Feuermeldung

    Ennepetal (ots) - Ereignisreicher Ostersamstag für die Feuerwehr Ennepetal. Am 04.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte eine Betriebsmittelspur in Altenvoerde. Aufgrund eines Fahrzeugdefekts an einem LKW wurden zahlreiche Straßenteile durch Hydrauliköl verschmutzt. Durch die Feuerwehr Ennepetal wurden die Gehwege ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren