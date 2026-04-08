Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlage, Kleinfeuer und überörtliche Hilfe

Ennepetal (ots)

Am 07.04.2026 kam es erneut zu mehreren Einsätzen für die Feuerwehr Ennepetal. Am Morgen meldete die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs im Stadtteil Oberbauer ein Brandereignis. Daraufhin wurde der Löschzug der hauptamtlichen Wache zur Einsatzstelle entsandt. Hierbei unterstützte die Werkfeuerwehr des Betriebs die Einsatzkräfte der Feuerweher Ennepetal bei der Erkundung und Abarbeitung des Einsatzes. Am Mittag meldete ein aufmerksamer Bürger eine Rauchentwicklung im Stadtteil Rüggeberg. Durch die Kreisleitstelle wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zur gemeldeten Adresse alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die entstehende Verrauchung durch ein abgebranntes Osterfeuer entstanden war das durch die Einsatzkräfte nochmals mit geringen Mengen Wasser nachgelöscht wurde. Am Abend kam es zu einer weiteren Alarmierung der hauptamtlichen Wache sowie Teile der freiwilligen Feuerwehr. Aufgrund eines Großschadensereignis in einer angrenzenden Kommune, wurden das Tanklöschfahrzeug der Hauptwache, der Löschgruppe Rüggeberg und ein Schlauchwagen des Löschzug Alten-Voerde überörtlich angefordert. Hierbei unterstützen die Einsatzkräfte für ca.2h beim abarbeiten der Einsatzstelle.

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