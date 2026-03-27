Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreise Emmendungen und Breisgau-Hochschwarzwald: Serie von Diebstählen hochwertiger Baggeranbauteile - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Diebstählen von sogenannten PowerTilts sowie Baggerschaufeln.

Bei einem PowerTilt handelt es sich um ein hochwertiges Baggeranbauteil beziehungsweise einen hydraulischen Schwenkmotor, der zwischen Baggerarm und Baggerschaufel angebracht wird.

Dieses ermöglicht präzises Arbeiten mit großem Schwenkwinkel sowie einen schnellen Wechsel von Anbaugeräten.

In den vergangenen zwölf Wochen wurden dem Polizeipräsidium Freiburg rund zehn entsprechende Diebstähle gemeldet.

Die Tatorte liegen überwiegend entlang der Rheinschiene sowie im Bereich der Autobahn in Herbolzheim, Riegel, Denzlingen, Waldkirch, Eichstetten, Endingen und Freiburg.

Zurückliegend wurden auch Diebstähle in den Bereichen Bad Krozingen, Schallstadt, Gundelfingen und Gutach angezeigt.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg sind entsprechende Taten bekannt geworden.

Diese Anbauteile erfordern eine fachmännische Demontage, haben einen hohen Wert sowie ein erhebliches Gewicht von etwa 100 bis 500 Kilogramm.

Für den Abtransport dürften Transporter oder Anhänger genutzt worden sein.

Es wird nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass die Täterschaft organisiert und strukturiert vorgeht, über Sachkunde auf Baustellen verfügt und das Diebesgut im östlichen Ausland weiterveräußert.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat eine Ermittlungskooperation eingerichtet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gesucht werden Zeugen, die im Bereich von Baustellen mit Baggerbetrieb verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Von besonderem Interesse sind Arbeiten und Aktivitäten auf Baustellen und an Baumaschinen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten, insbesondere an Wochenenden oder in der Nacht.

Auch Hinweise aus dem Umfeld von Monteurunterkünften, in denen die gestohlenen Geräte möglicherweise zwischengelagert werden könnten, sind für die Ermittlungen von großem Interesse.

Bauunternehmen, die entsprechende Maschinen und Anbauteile einsetzen, werden zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen treten die Täter selbstbewusst auf und sind von regulären Bauarbeitern kaum zu unterscheiden.

Verdächtige Wahrnehmungen sollten niederschwellig und umgehend über den Polizeinotruf unter der Nummer 110 gemeldet werden.

Für Hinweise steht auch das Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641-582-0 rund um die Uhr zur Verfügung.

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