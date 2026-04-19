Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße

Vallendar (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag, den 18.04.2026, ca. 17:00 Uhr, bis Sonntagnacht, den 19.04.2026, ca. 02:00 Uhr, kam es in der Goethestraße in Vallendar zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden konzentriert sich auf den Kotflügel hinten rechts. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Die Polizeiinspektion Bendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

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