Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte im Stadtzentrum Simmern

Simmern (ots)

Am 18.04.2026 um 01:10 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Simmern der Brand einer leerstehenden Doppelhaushälfte in der Innenstadt Simmern festgestellt. Die angrenzenden Häuser und Wohnungen konnten sofort nach Brandfeststellung geräumt werden, wodurch keine Personen zu Schaden kamen. Durch zahlreiche zeitnah eintreffende Feuerwehrkräfte konnte der Vollbrand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindert werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit weiter an. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

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