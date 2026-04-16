Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Metternich

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2026 ereignete sich zwischen 09:50 Uhr und 18:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Schotterparkplatz an der "Universitätsstraße" nahe der Universität in 56072 Koblenz-Metternich. Der beschädigte graue Opel Corsa wies deutlich erkennbare Streifschäden und Karosseriebeschädigungen am Heck der Fahrerseite auf.

Hinweise, die Rückschlüsse auf den sich unerlaubt entfernten Unfallverursacher geben, bitte zu Händen des Kollegen Wiß der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261 103-54250.

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