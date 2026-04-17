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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Neue Bezirksbeamtin der Polizeiinspektion Koblenz 2 für die Stadtteile Koblenz-Bubenheim, Güls und Rübenach

Koblenz (ots)

Seit dem 1. April ist Polizeioberkommissarin Maren Zampino im Bezirksdienst der Polizeiinspektion Koblenz 2 tätig. Sie ist künftig Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Bubenheim, Güls und Rübenach.

Als Bezirksbeamtin setzt sie auf eine bürgernahe Polizeiarbeit und den direkten Kontakt vor Ort. Neben der Aufnahme von Hinweisen und der Bearbeitung von Anliegen und Anzeigen gehören auch präventive Gespräche sowie die enge Zusammenarbeit mit örtlichen Einrichtungen und Institutionen zu ihren Aufgaben. Ziel ist es, die Sicherheit im jeweiligen Bezirk zu stärken und für die Menschen vor Ort präsent und ansprechbar zu sein - "Sicherheit lebt auch vom gegenseitigen Vertrauen und vom persönlichen Kontakt."

Frau Zampino freut sich auf ihre neue Aufgabe und den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Sie ist telefonisch unter der Rufnummer +49 261 103-54224 erreichbar.

In dringenden Fällen wird gebeten, sich an die zuständige Polizeidienststelle oder über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2
PHK M. Wöll
Telefon: 0261-103-54201

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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