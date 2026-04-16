Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Räuberischer Diebstahl - Fluchtversuch eines Ladendiebes verhindert

Lahnstein (ots)

Am Mittwoch, den 15.04.2026, gegen 18:30 Uhr, kam es im Warenhaus Globus in Lahnstein zu einem Ladendiebstahl. Der Ladendetektiv beobachtete den jungen Mann und die junge Frau bei der Tat und wollte diese am Ausgang abfangen. Hierbei konnte er nur noch den männlichen Ladendieb feststellen und wollte diesen festhalten. Der Ladendieb versuchte daraufhin sich aus dem Griff des Ladendetektives loszureißen und zu flüchten. Nur durch das beherzte Eingreifen eines unbeteiligten Zeugen konnte der Fluchtversuch unterbunden werden. Der Gesamtschaden der entwendeten Waren betrug 126 Euro.

Der Name des unbeteiligten Zeugen ist bislang unbekannt. Sollte sich der Zeuge anhand dieser Meldung wiedererkennen, so bittet die Polizei um Kontaktaufnahme.

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