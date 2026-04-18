POL-PDKO: Nachtragsmeldung: Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte im Stadtzentrum Simmern

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, den 16.04.2026 ereignete sich zwischen 09:50 Uhr und 18:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Schotterparkplatz an der "Universitätsstraße" nahe der Universität in 56072 Koblenz-Metternich. Der beschädigte graue Opel Corsa wies deutlich erkennbare Streifschäden und Karosseriebeschädigungen am Heck der Fahrerseite auf. Hinweise, die Rückschlüsse auf den sich unerlaubt entfernten ...

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