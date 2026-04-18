POL-PDKO: Nachtragsmeldung: Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte im Stadtzentrum Simmern
Simmern/Hsr. (ots)
Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren sind abgeschlossen. Die Vollsperrung der Bingener Straße wurde aufgehoben. Das Erfordernis von Nachlöscharbeiten ist nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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