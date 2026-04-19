Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Simmern - Wochenendpressemeldung 17.-19.04.2026

Simmern (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, wurden zwei Motorroller in Dillendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle händigten die 16-jährige Rollerfahrerin und der 16-jährige Rollerfahrer jeweils eine Mofa - Prüfbescheinigung aus. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge räumten die beiden Jugendlichen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ein, dass die von ihnen geführten Roller etwa 50 km/h bzw. 80 km/h schnell wären. Gegen die beiden Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Roller wurden sichergestellt. Ein Geschwindigkeitsgutachten wird nun die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit der beiden Fahrzeuge feststellen.

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