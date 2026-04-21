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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B 42

Lahnstein (ots)

Am heutigen Tag, gegen 17:55 Uhr, ereignete sich auf der B 42 zwischen Oberlahnstein und Niederlahnstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. In der genannten Fahrtrichtung ist die Fahrbahn derzeit teilweise gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme wird durch das Unfallaufnahmeteam der Polizei unterstützt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
PI Lahnstein

Telefon: 02621 913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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