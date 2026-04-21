PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall B42 um 17:55 Uhr

Lahnstein (ots)

Bei dem Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen Oberlahnstein und Niederlahnstein wurde ein Kind leicht verletzt, ein weiteres Kind wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Beide konnten die Klinik bereits wieder verlassen.

Zudem klagte eine unfallbeteiligte Frau über Schmerzen und verbleibt zunächst zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

Der genaue Unfallhergang ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein BMW mit der Leitplanke und blieb in der Folge auf der Fahrbahn stehen. Trotz Absicherung übersah ein nachfolgender Fahrer eines Range Rover das Pannenfahrzeug und kollidierte mit diesem.

Die B 42 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen dazu gemacht haben, warum der BMW mit der Leitplanke kollidierte, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621 913-0
Ansprechpartner PK Schlebusch

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 18:49

    POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B 42

    Lahnstein (ots) - Am heutigen Tag, gegen 17:55 Uhr, ereignete sich auf der B 42 zwischen Oberlahnstein und Niederlahnstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. In der genannten Fahrtrichtung ist die Fahrbahn derzeit teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme wird durch das Unfallaufnahmeteam der Polizei unterstützt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 04:28

    POL-PDKO: Pkw stark beschädigt-Unfallstelle gesucht

    Koblenz (ots) - In den frühen Morgenstunden des 21.04.2026, stellten Beamte der Polizeiinspektion Koblenz 1 in der Eduard-Müller-Straße im Stadtteil Koblenz-Goldgrube einen stark verunfallten PKW, ein schwarzer Peugeot mit französischer Zulassung, fest. Dem vor Ort befindlichen, stark alkoholisierten Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eröffnet. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren