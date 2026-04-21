Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall B42 um 17:55 Uhr

Lahnstein (ots)

Bei dem Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen Oberlahnstein und Niederlahnstein wurde ein Kind leicht verletzt, ein weiteres Kind wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Beide konnten die Klinik bereits wieder verlassen.

Zudem klagte eine unfallbeteiligte Frau über Schmerzen und verbleibt zunächst zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

Der genaue Unfallhergang ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein BMW mit der Leitplanke und blieb in der Folge auf der Fahrbahn stehen. Trotz Absicherung übersah ein nachfolgender Fahrer eines Range Rover das Pannenfahrzeug und kollidierte mit diesem.

Die B 42 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen dazu gemacht haben, warum der BMW mit der Leitplanke kollidierte, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

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