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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel a.K.: Diebstahl von Motorroller - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 23.04.2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 24.04.2026, 12:00 Uhr, wurde in Riegel, Waldstraße, bei einem dortigen Wohnhaus, ein ordnungsgemäß verschlossen abgestelltes Leichtkraftrad entwendet.

Durch die bislang unbekannten Täter wurde der Motorroller der Marke "Piaggio" mit amtlichem Kennzeichen aus dem Kreis VS (Villingen-Schwenningen) aus dem Carport vor dem Anwesen entwendet, obwohl dieser gesichert war. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 1.800,00 Euro.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

SK/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 0761/882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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