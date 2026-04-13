Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mindestens 22 Autos zerkratzt: Polizei bittet um Hinweise

Krefeld (ots)

Im Stadtgebiet von Krefeld ist mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand der Lack von mindestens 22 parkenden Autos zerkratzt worden, die meisten davon im Umfeld der Pempelfurtstraße und des Vom-Bruck-Platzes. Auch Autos auf der Moerser Straße und der Gladbacher Straße wurden beschädigt. Begangen wurden die Taten zwischen Samstag (11. April 2026), 21 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Weitere Betroffene und Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

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