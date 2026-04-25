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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Freiburg (ots)

Am späten Freitagabend des 24.04.2026, um 23:25 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen, ein Pkw mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit fahrend auf der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen festgestellt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnten beim 29 Jahre alten Fahrzeuglenker gleich mehrere Verstöße quer durch das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht festgestellt werden: der im Straßenverkehr geführte Pkw war nicht mehr zugelassen, eine erforderliche Haftpflichtversicherung gab es ebenfalls nicht, die am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichenschilder wurden durch einen Diebstahl erlangt und gehörten zu einem ganz anderen Fahrzeug, für den Führerschein des jungen Mannes gab es bereits eine Anordnung zur Einziehung und zu guter Letzt konnte auch noch vorausgegangener Konsum von berauschenden Mitteln festgestellt werden.

Nach einer Blutentnahme durfte der Fahrer des Pkw seine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr fortsetzen, hier dann allerdings erstmal zu Fuß.

Der junge Mann wird sich nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung sowie der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von berauschenden Mitteln in einem Strafverfahren verantworten müssen.

OW/RE

NB/FLZ

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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