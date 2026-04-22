Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Vorfahrt missachtet

Rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ailinger Straße ereignet hat. Ein 90-jähriger VW-Fahrer missachtete beim Einfahren in die Zufahrtsstraße die Vorfahrt eines dort befindlichen 53-jährigen Citroen-Lenkers. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Salem

Alkoholisierter Autofahrer kommt von Fahrbahn ab - Polizei sucht flüchtigen Begleiter

Nach einem Verkehrsunfall Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der K 7782 zwischen Grasbeuren und Mühlhofen bittet die Polizei um Hinweise. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge war ein 58-jähriger Renault-Fahrer mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Ein Zeuge meldete den Verkehrsunfall und gab an, dass sich nach dem Unfall offenbar zwei Männer am Fahrzeug aufhielten. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung trafen die Beamten nur noch den 58-Jährigen an, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da ein Atemalkoholtest vor Ort nicht möglich war, musste der 58-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Am Renault, der von der Polizei beschlagnahmt und vom Abschleppdienst aufgeladen wurde, entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Da der Begleiter des Mannes vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete und trotz einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnte, bittet das Polizeirevier Überlingen Personen, die Hinweise zu dieser Person oder zum Unfallhergang geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden. Die Beamten haben unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

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