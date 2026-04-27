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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte am Freitagmorgen, 24.04.2026, zwischen 03:00 Uhr und 07:00 Uhr die Schiebetüre zur Terrasse einer Gaststätte in der Hauptstraße in Titisee-Neustadt auf und gelang so in den Gastraum. Dort wurden in einem Nebenraum Geldspielautomaten sowie die Wechselgeldkasse aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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