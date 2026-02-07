Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbruch in Wohnhaus
Tätersuche mit Hubschrauber
Herdecke (ots)
Am 6. Februar kam es gegen 21:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Herdecker Mühlenweg. Als die Polizei mit dem 57-jährigen Wohnungsinhaber eintraf, konnte ein Täter aus dem Haus durch ein Fenster in Richtung Golfplatz flüchten. Eine Suche nach dem Täter durch einen Hubschrauber aus der Luft und einem Polizeihund am Boden blieb erfolglos. (MJA)
