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Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Nächster Halt JVA

Breitenau (ots)

Am 3. April 206 um 18:00 Uhr erschien ein 56- jähriger Deutscher als Fahrer eines Ford Transit zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau. Nach Eingabe seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem, staunten die eingesetzten Beamten nicht schlecht. Der Deutsche wurde von der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Bedrohung und Mehrfachverstöße gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz mit fünf Haftbefehlen gesucht. Er verbringt jetzt die nächsten 230 Tage in der Justizvollzugsanstalt, da er die geforderten Geldstrafen in Höhe von 14.505,00 Euro nicht begleichen konnte.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

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