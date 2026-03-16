Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Zehn Haftbefehle vollstreckt

Berggießhübel (ots)

Am zurückliegenden Wochenende hat die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel an den Grenzübergängen und in Wünschendorf insgesamt zehn Haftbefehle vollstreckt. Staatsbürger aus Rumänien, Indien, Georgien, Tschechien und Deutschland wurden von verschiedenen Staatsanwaltschaften aus Deutschland per Haftbefehl gesucht. Gegen sie wurden wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Erschleichen von Leistung Ersatzfreiheitsstrafen verhängt. Vier Personen konnten nach Zahlung ihrer Geldstrafen in Höhe von knapp 5.000 Euro ihre Weiterreise antreten. Unter den Gesuchten befand sich ein 32- jähriger Pole, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl und eine Strafvollstreckung wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz hatte. Diese Ersatzfreiheitsstrafe hätte er durch Zahlung von 9.986 Euro abwenden können. Aber aufgrund des bestehenden Untersuchungshaftbefehls kam er und weitere 3 zahlungsunfähige Personen in die JVA Dresden.

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