Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Nächster Stopp JVA Dresden

Breitenau (ots)

Am 24. Februar 2026 um 15:30 Uhr wurde ein 52- jähriger Deutscher als Insasse eines Pkw mit deutscher Zulassung am Grenzübergang Breitenau zur Einreisekontrolle vorstellig. Nach Vorlage seiner Personalien und anschließender Überprüfung im polizeilichen System, hieß es für ihn, dass seine Reise vorerst beendet ist. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihn zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde im Jahr 2021 wegen Insolvenzverschleppung durch das AG Berlin Tiergarten verurteilt und ist zum besagten Haftantritt nicht erschienen. Durch Zahlung von insgesamt 5.642,50 Euro hätte er seine 111- tägige Haft abwenden können. Da er aber nicht zahlungsfähig war, wurde er in die JVA Dresden verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

