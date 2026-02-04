Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Aufenthalt in Deutschland unter falscher Identität

Hellendorf (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am 2. Februar 2026 gegen 08:45 Uhr am Grenzübergang Bahratal einen Transporter mit deutscher Zulassung. Der Fahrer, ein 44- jähriger Montenegriner, legte zur Legitimierung seiner Person eine kroatische Identitätskarte und einen kroatischen Führerschein vor. Beide Dokumente stellten sich bei genauerer Inaugenscheinnahme als Totalfälschung heraus. Eine Recherche im polizeilichen System mittels Abgleiches der Fingerabdrücke, ergab einen Auslieferungshaftbefehl von Montenegro aus dem Jahr 2023 wegen unerlaubter Herstellung, Besitz und Inverkehrbringen von Betäubungsmitteln. Im Rahmen der Bearbeitung wurden dann noch ca. 9 Gramm Cannabis aufgefunden. Der 44- jährige lebt seit 2021 in Deutschland und geht unter den falschen kroatischen Personalien einer Beschäftigung nach. Die Haftvorführung erfolgte beim Amtsgericht Pirna, wo er anschließend in die JVA Dresden eingeliefert wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell