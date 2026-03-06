Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 13 Monate Haft

Breitenau (ots)

Am 5. März 2026 gegen 09:00 Uhr wurde ein 43- jähriger Rumäne als Insasse eines Kleintransporters zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau vorstellig. Nach Vorlage und Überprüfung seiner Personalien, stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld ihn im Jahr 2025 zur Festnahme wegen Besonders schweren Diebstahl ausgeschrieben hat. Laut Haftbefehl muss er eine 13- monatige Restfreiheitsstrafe ohne Zahlungsoption antreten. Er wurde anschließend in die JVA Dresden verbracht.

