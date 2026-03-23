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Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Geldsegen für Justizkassen

Breitenau (ots)

Ein fahndungsreiches Wochenende hatte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am letzten Wochenende. Bei den Grenzkontrollen am Grenzübergang Breitenau, konnten zehn offene Haftbefehle vollstreckt werden. Wegen diverser Straftaten waren Personen aus Rumänien und Bulgarien zur Festnahme per Haftbefehl ausgeschrieben. Durch Zahlung von knapp 7.600 Euro konnten fünf Personen ihre Weiterreise antreten. Zwei verbringen die nächste Zeit in der JVA Dresden.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

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