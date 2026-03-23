Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
BPOLI BHL: Geldsegen für Justizkassen
Breitenau (ots)
Ein fahndungsreiches Wochenende hatte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am letzten Wochenende. Bei den Grenzkontrollen am Grenzübergang Breitenau, konnten zehn offene Haftbefehle vollstreckt werden. Wegen diverser Straftaten waren Personen aus Rumänien und Bulgarien zur Festnahme per Haftbefehl ausgeschrieben. Durch Zahlung von knapp 7.600 Euro konnten fünf Personen ihre Weiterreise antreten. Zwei verbringen die nächste Zeit in der JVA Dresden.
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