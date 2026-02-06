Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall auf der Ardeystraße - Fußgängerin (62) schwer verletzt

Witten (ots)

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin (62, aus Witten) bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 5. Februar, in Witten.

Ein Autofahrer (51, aus Witten) fuhr gegen 18.50 Uhr über die Ardeystraße in Richtung Mannesmannstraße. Nach aktuellem Stand trat die Fußgängerin plötzlich in Höhe der Hausnummer 89 zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der Pkw-Fahrer bremste und versuchte, auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Die Wittenerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell