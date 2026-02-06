PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall auf der Ardeystraße - Fußgängerin (62) schwer verletzt

Witten (ots)

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin (62, aus Witten) bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 5. Februar, in Witten.

Ein Autofahrer (51, aus Witten) fuhr gegen 18.50 Uhr über die Ardeystraße in Richtung Mannesmannstraße. Nach aktuellem Stand trat die Fußgängerin plötzlich in Höhe der Hausnummer 89 zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der Pkw-Fahrer bremste und versuchte, auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Die Wittenerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 08:38

    POL-BO: Politisch motivierte Graffiti in Herne - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Der Staatsschutz ermittelt nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti am Montag, 2. Februar, im Nahbereich des Herner Bahnhofs und bittet um Hinweise. Nach bisherigem Stand haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr unter anderem politisch motivierte Schriftzüge an eine Hauswand an der Fabrikstraße 17 gesprüht. Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:36

    POL-BO: Einbruch in Bochum-Linden - Tresor entwendet

    Bochum (ots) - Tresor aus Keller entwendet: Nach einem Einbruch in Bochum-Linden bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, 4. Februar, im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 21.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung an der Straße "Im Ostholz", indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Einbrecher durchwühlten alle Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren