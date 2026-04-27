Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim/ Remetschwiel: Defektes Solarmodul löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Rauch auf einem Hausdach in der Albtalstraße wurde der Polizei am Sonntag, 26.04.2026 gegen 15.30 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Rauchentwicklung um Dampf handelte. Dieser entstand aufgrund eines Lecks am Solarmodul, bei welchem Kühlflüssigkeit austrat. Die Anlage wurde durch die Feuerwehr ausgeschalten. Zu einem Sachschaden am Wohngebäude kam es nicht. Durch den austretenden Dampf bestand keine Gesundheitsgefahr. Neben der Polizei war die Feuerwehr Weilheim, Abteilung Bannholz-Remetschwiel, mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

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