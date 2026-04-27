Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr - 2.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr kam es am Freitag, 24.04.2026 gegen 07.40 Uhr auf der B314 bei Eggingen. Zuvor war auf dieser Strecke eine 43 Jahre alte Frau in ihrem Toyota Yaris in Richtung Eggingen unterwegs. Zwischen Eberfingen und Eggingen kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches auf ihre Fahrbahnseite geraten sein soll. Es kam zum Spiegelstreifer, bei welchem an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen gräulichen Pkw gehandelt haben. Durch an der Unfallstelle aufgefundener Spiegelklappe dürfte es sich um einen Renault Kadjar gehandelt haben. Am Toyota entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Renault geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell