Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei will helfen - 31-Jähriger greift Beamtin an und landet im Gewahrsam

Köln (ots)

Ein Hilfeeinsatz der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof eskalierte in den frühen Morgenstunden des Dienstags (3. Februar) und endete für einen 31-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Polizeigewahrsam.

Kurz nach Mitternacht erhielt eine Streife den Hinweis, dass ein Mann in der D-Passage des Kölner Hauptbahnhofs auf dem Boden liege und nicht ansprechbar sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der Mann stark alkoholisiert. Er spuckte auf den Boden und reagierte aggressiv auf die Ansprache der Beamtinnen und Beamten.

Als die Bundespolizisten dem Mann aufhelfen wollten, steigerte sich sein Verhalten weiter. Der 31-Jährige wurde verbal aggressiv, zog sich den Pullover aus und deutete in Richtung eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn an, diesen schlagen zu wollen. Um weitere Gefährdungen zu verhindern, fesselten die Einsatzkräfte den Mann. Hiergegen leistete er massiven Widerstand und spuckte wiederholt um sich.

Da ein regulärer Transport in die Diensträume aufgrund des erheblichen Widerstands nicht möglich war, trugen die Beamten den Mann. Während der Zuführung konnte sich der 31-Jährige kurzzeitig lösen und trat einer tragenden Bundespolizistin gezielt mit dem Fuß gegen den Kopf. Die Beamtin erlitt Hämatome im Gesichtsbereich, konnte ihren Dienst nach ärztlicher Abklärung jedoch fortsetzen.

Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Mann nach Feststellung seiner Gewahrsamsfähigkeit dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Gegen den 31-Jährigen wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell