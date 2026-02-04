Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann beschädigt Dienstwagen der Bundespolizei - Beamte stellen ihn nach Flucht

Bochum (ots)

Am 4. Februar beobachteten Beamte des Bundespolizeireviers am Bochumer Hauptbahnhof über die Videoanlage, wie ein Mann auf ein vor der Wache geparktes Auto der Bundespolizei einschlug. Als die Beamten den Deutschen ansprachen, ergriff dieser die Flucht.

Gegen 2 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte den 29-Jährigen vor dem Wacheneingang am Hauptbahnhof Bochum auf der Kamera. Er schlug mit den Händen auf die Motorhaube eines Dienstfahrzeugs, wodurch dieses beschädigt wurde. Die Beamten verließen umgehend die Wache, um ihn zu stellen. Doch dieser floh unmittelbar nach der Ansprache der Uniformierten. Die Bundespolizisten unterbanden den Fluchtversuch und brachten den Wittener gefesselt zurück zur Dienststelle. Sie stellten seine Identität fest und belehrten den deutschen Staatsangehörigen, der sich nicht zum Sachverhalt äußerte.

Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell