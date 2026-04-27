POL-FR: Bad Säckingen: VW Up mit roter Sprühfarbe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Zu einem Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr kam es am Freitag, 24.04.2026 gegen 07.40 Uhr auf der B314 bei Eggingen. Zuvor war auf dieser Strecke eine 43 Jahre alte Frau in ihrem Toyota Yaris in Richtung Eggingen unterwegs. Zwischen Eberfingen und Eggingen kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches auf ihre Fahrbahnseite geraten sein soll. Es kam zum ...

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