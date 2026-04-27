POL-FR: Bad Säckingen: VW Up mit roter Sprühfarbe beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte besprühten zwischen Samstag, 25.04.2026, 20.00 Uhr und Sonntag, 26.04.2026, 10.00 Uhr einen in der Uhlandstraße am Straßenrand geparkten schwarzen VW Up. Auf der gesamten rechten Fahrzeugseite wurde mit roter Sprühfarbe Herz Symbole verteilt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Uhlandstraße gemacht haben.
md/tb
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