Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B3/ Gemarkung Schallstadt: Fahrrad fällt vom Autodach - Zeugen und Beteiligte gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.04.2026, kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 3, kurz vor der Abfahrt Schallstadt, in südlicher Fahrtrichtung. An einem Auto löste sich ein Fahrrad vom Dachträger. Das Fahrrad wurde anschließend von einem anderen Auto überrollt. Dabei entstand Sachschaden. Der Verkehrsunfall wurde am Folgetag durch den Eigentümer des beschädigten Autos bei der Polizei in Waldkirch gemeldet.

Zum Unfallverursacher liegen bislang nur wenige Informationen vor. Es soll sich um einen grauen Pkw mit Dachträger und Freiburger Zulassung gehandelt haben.

Der gesuchte Unfallbeteiligte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldkirch zu melden (Tel. 07681 4074-0).

jc (WKI)/ ak

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