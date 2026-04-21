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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots)

Gegen einen 54-jährigen Apoldaer wurde am gestrigen Tag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vollstreckt. Polizeibeamte stellten den Mann im Stadtgebiet von Apolda fest. Da er die Geldstrafe in Höhe von knapp 1500 Euro nicht aufbringen konnte, muss der Mann die nächsten 37 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Hohenleuben verbringen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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