LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Weimar (ots) - Unbekannte Täter begaben sich vom 18.04.2026 bis zum 20.04.2026 auf das Grundstück eines Autohauses in Weimar und machten sich hier an einem Pkw Fiat zu schaffen. Konkret verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Innenraum und entwendeten hier eine Batterie aus dem Fahrerraum. Zudem bauten sie von dem Fahrzeug Scheinwerfer und die Motorhaube ab. Die Höhe des Beutegutes wird auf 3500 Euro geschätzt, der Sachschaden auf ca. 400 Euro. Auch hier nimmt die PI ...

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