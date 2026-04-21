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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit 2,64 Promille hinterm Steuer

Apolda (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte gestern Abend die Polizei einen 43-jährigen Autofahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 2,64 Promille. Das Auto musste der Betrunkene stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt und eine entsprechende Anzeige wurde erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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