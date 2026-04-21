LPI-J: Mit 2,64 Promille hinterm Steuer
Apolda (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte gestern Abend die Polizei einen 43-jährigen Autofahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 2,64 Promille. Das Auto musste der Betrunkene stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt und eine entsprechende Anzeige wurde erstattet.
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