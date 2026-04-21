Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstahl von Baustelle

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Im Tatzeitraum vom 17.04.2026 bis zum 20.04.2026 begaben sich unbekannte Täter auf eine nicht umfriedete Baustelle in Umpferstedt im Weimarer Land. Hier öffneten sie die Tankdeckel eines Lkw und eines Baggers und entnahmen hieraus ca. 350 Liter Diesel im Wert von derzeit über 700 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Weimar entgegen (03643 882-0, PI.Weimar@polizei.thueringen.de).

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