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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Keller aufgebrochen

Weimar (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in den vergangenen Tagen widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück in der Weimarer Innenstadt und durchsuchten dort mehrere Lagerabteile eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt fünf Abteile geöffnet beziehungsweise durchsucht. Aus zwei Lagerräumen entwendeten die Täter unter anderem diverses Fahrradzubehör. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zudem wurde ein Vorhängeschloss entnommen und an anderer Stelle zurückgelassen. Die Polizei in Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden (03643 882-0, PI.Weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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