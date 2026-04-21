LPI-J: Zusammenstoß mit Bake

Liebstedt (ots) - Auf der Kirmes in Liebstedt wurde in der Nacht zum Sonntag ein Mopedkennzeichen gestohlen. Das Fahrzeug hatte die 19-jährige Besitzerin dort abgestellt und als sie es am nächsten Tag wieder abholen wollte, musste sie leider feststellen, dass das Kennzeichen gestohlen wurde. Ein Teil der Halterung lag noch vor dem Moped im Gras. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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