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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit Bake

Saale-Holzland (ots)

Polizeibeamte stellten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Montag fest, dass es in der Kreisstraße 207 von Waldeck kommend in Richtung B7 zu einem Unfall gekommen sein muss, welcher nicht angezeigt wurde. An einer Fahrbahnverengung aufgrund von Straßenschäden muss ein unbekannter Fahrzeugführer mit einer in der Straße befestigten Bake zusammengestoßen sein. Danach entfernte sich der Verursacher mutmaßlich vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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