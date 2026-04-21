Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug über Onlinespiel

Jena (ots)

Ein vermeintliches Schnäppchen beim Kauf eines Onlinespiel- Accounts endete für einen 16- jährigen am Montag in Jena mit einem finanziellen Schaden. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Geschädigte Kontakt zu einem Anbieter auf, um einen Account des Computerspiels für social media zu erwerben. Als Zahlungsmittel verlangte der Täter Gutscheincodes im Gesamtwert von 200 Euro, welche auch übersandt wurden. Im Anschluss brach der Kontakt ab, die in Aussicht gestellte Gegenleistung erfolgte nicht. Die Polizei rät, vorsichtig bei Online- Geschäften zu sein sowie keine Gutscheincodes an Unbekannte weiterzugeben.

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