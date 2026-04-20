Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zahlreiche Graffitis gesprüht

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen mussten im Bereich der Henßstraße und der Cranachstraße in Weimar über 20 Graffitis an Hausfassaden festgestellt werden. Inhaltlich handelte es sich überwiegend im politische Äußerungen, die mutmaßlich der linken Szene zuzuordnen sind. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Weimar entgegen (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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