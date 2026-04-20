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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlener Audi nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Montag, kurz nach 03:00 Uhr, kam es in Blankenhain zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines Pkw Audi A6, bei dem mutmaßlich zwei Täter gehandelt haben. Der Diebstahl wurde durch die Geschädigten aufgrund des Aufheulen des Motors bemerkt. Ein Notruf wurde abgesetzt und das Fahrzeug kurze Zeit sogar selbst verfolgt. Auf der BAB 4 konnte der Täter mit dem Fahrzeug jedoch in Fahrtrichtung Dresden davonfahren. Nachdem eine Vielzahl von Polizeikräften aus Thüringen und Sachsen, darunter auch ein Hubschrauber, zum Einsatz kamen, kollidierte der 31- jähriger Täter in einer Baustelle in Glauchau u.a. mit einem Funkstreifenwagen der sächsischen Polizei. Eine weitere Flucht war nicht mehr möglich und der Fahrer des gestohlenen Fahrzeuges wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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