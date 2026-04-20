Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Papiertonne niedergebrannt

Weimar (ots)

Unbekannte Täter setzten am Sonntag gegen 21:00 Uhr einen blauen Papiercontainer in Brand. Dieser stand freistehend in der Trierer Straße in Weimar. Ein Zeuge konnte zudem eine verdächtige Beobachtung machen. Der Papiercontainer brannte vollständig nieder und wurde dabei zerstört. Der Brand konnte nicht auf das Gebäude bzw. den danebenstehenden Containern übergreifen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Weimar entgegen (03643 882 - 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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