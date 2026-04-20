LPI-J: E-Bike Diebstahl
Saale-Holzland (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es vor einem Mehrfamilienhaus in der Erich- Weinert- Straße in Hermsdorf zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Dieses war vor dem Haus abgeschlossen durch den Geschädigten abgestellt worden. Unbekannte Täter begaben sich zu dem Fahrrad, entfernten das Fahrradschloss und entwendeten schlussendlich das Pedelec.
Hinweise nimmt die Polizei im Saale- Holzlandkreis entgegen (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).
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Thüringer Polizei
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