Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike Motor ausgebaut und entwendet

Jena (ots)

Einen eher ungewöhnlichen Diebstahl musste ein 26- jähriger Sonntagmittag in der Fritz-Ritter-Straße feststellen. Dieser kehrte zu seinem im Winter ungenutzten E-Bike zurück, welches er im Fahrradkeller abgestellt hatte. Im einzugrenzenden Tatzeitraum vom 30.03.2026 - 19.04.2026 bauten unbekannte Täter den Motor des E-Bikes ab und entwendeten das Bauteil im Wert von ca. 500 Euro.

Die Polizei in Jena bittet um Hinweise unter 03641 - 81 0 bzw. id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

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