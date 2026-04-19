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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei identifiziert Serientäter nach Ladendiebstahl

Jena (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026 ertappte ein Ladendetektiv der Goethe-Galerie einen Ladendieb auf frischer Tat. Dieser entwendete Beutegut im Wert von über 100 Euro. Dank der Überprüfung der Fingerabdrück, konnte dieser als überörtlicher Serientäter identifiziert werden. Auf der Polizeidienststelle musste der Täter eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro bezahlen. Ebenso erhielt der Mann eine Strafanzeige, ein Hausverbot für das gesamte Einkaufszentrum und einen kostenpflichtigen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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