Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bewaffneter Mann durch Polizeikräfte gestellt

Jena (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 18.04.2026 kam es in der Jenaer Notunterkunft für wohnungslose Männer zu einer Bedrohungslage. Hier bewaffnete sich der Täter mit einer Schlagwaffe und ging auf den Sicherheitsdienst los. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter, welcher zudem noch ein Messer mit sich führte, schnell stellen. Dank des zügigen Einschreitens der Beamten wurden keine Personen verletzt. Der Täter wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

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