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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung und Raub am Busbahnhof

Apolda (ots)

Am späten Abend des 17.04.2026 kam es am Busbahnhof in Apolda zu einem tätlichen Angriff auf einen Mann. Der Geschädigte war gemeinsam mit einer weiteren Person mit dem Regionalbus aus Richtung Jena angereist und gegen 23:00 Uhr ausgestiegen. Kurz darauf näherten sich zwei bislang unbekannte, dunkel gekleidete und maskierte Täter. Einer der Täter griff den Geschädigten unvermittelt an und stieß ihn zu Boden. Im weiteren Verlauf forderte der Täter unter Androhung weiterer Gewalt die Herausgabe eines getragenen T-Shirts. Als der Geschädigte versuchte aufzustehen, wurde er erneut angegriffen und zu Fall gebracht. Schließlich übergab er das Kleidungsstück, worauf die Täter mit dem Beutegut flüchteten.

Im Anschluss trafen die Täter auf eine weitere Person, mit der es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung kam. Als sich ein Fahrzeug näherte, ließen die Täter von dieser Person ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte blieb bis auf kurzzeitige Schmerzen unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehn oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die sich zur Tatzeit im Bereich des Busbahnhofs aufgehalten haben oder Beobachtungen zu den flüchtigen Tätern gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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