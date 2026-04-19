Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung im Stadion

Apolda (ots)

Während der Halbzeitpause eines Fußballspiels kam es auf der wesltichen Tribüne des Stadions zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen einer größeren Gruppierung und den derzeit unbekannten Geschädigten.

Im weiteren Verlauf vermummte sich ein Teil der Tätergruppe und legte Schutzbewaffnung an. Anschließend gingen die Beteiligten gezielt auf die Geschädigten zu, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei kam es unteranderem zu Schlägen ins Gesicht der Geschädigten.

Die Situation konnte durch das Eingreifen von Fußballspielern woie unbeteiligten Zuschauern beendet werden. Im Anschluss verließen die Geschädigten das Stadion in unbekannte Richtung. Die Tätergruppierung verblieb hingegen vor Ort und verfolgte das Spielgeschehen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte

Alle weiteren Ermittlungen dauern an.

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