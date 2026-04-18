LPI-J: Achtung Wildwechsel
Stadtroda/Eisenberg (ots)
Derzeit nehmen die Wildunfälle im Saale-Holzland-Kreis wieder ordentlich zu. Alleine von Montag bis Freitag gab es im gesamten Kreisgebiet zehn Wildunfälle, die für die Pkw-Fahrer glimpflich endeten, das Wild aber zumeist das Leben kostete. Es wird nochmals darum gebeten, gerade im Bereich von Waldgebieten vorsichtig zu fahren, da gerade jetzt das Wild wieder sehr aktiv unterwegs ist.
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