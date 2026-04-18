PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung Wildwechsel

Stadtroda/Eisenberg (ots)

Derzeit nehmen die Wildunfälle im Saale-Holzland-Kreis wieder ordentlich zu. Alleine von Montag bis Freitag gab es im gesamten Kreisgebiet zehn Wildunfälle, die für die Pkw-Fahrer glimpflich endeten, das Wild aber zumeist das Leben kostete. Es wird nochmals darum gebeten, gerade im Bereich von Waldgebieten vorsichtig zu fahren, da gerade jetzt das Wild wieder sehr aktiv unterwegs ist.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 07:48

    LPI-J: Betrugsfall: Unbekannte verschaffen sich unter Vorwand Zugriff auf Debitkarte und PIN

    Kahla (ots) - Eine ungewöhnliche Anzeige nahmen Beamte der Polizeistation Kahla am gestrigen Tage auf. Demnach bot der Geschädigte zunächst über mehrere Internetportale eine Lexikasammlung an. Folglich kam es zum persönlichen Aufeinandertreffen des Anbieters mit den vermeintlichen Kaufinteressenten. Diese hatten allerdings nicht den Kauf im Sinn, sondern ging es ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 07:29

    LPI-J: Bierflasche zweckentfremdet

    Hermsdorf (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr vor einem Einkaufzentrum in Hermsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge eine 18-Jährige Verletzungen am Kopf davon trug. Demnach hielt sich die Geschädigte mit mehreren Freunden vor dem Gebäude auf, als zwei Personen aus dem Objekt auf sie zukamen. Nach einem zunächst verbalen Disput gingen dem Täter anscheinend die Argumente aus und er schlug unvermittelt mit einer Bierflasche gegen den ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:38

    LPI-J: Diebstahl aus Transporter in Großobringen

    Weimar (ots) - Am Parkplatz "Zum Wiesenrain" in Großobringen (99439 Am Ettersberg) kam es im Zeitraum vom 15.04.2026, 18:00 Uhr, bis zum 16.04.2026, 07:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Unbekannte Täter beschädigten die Seitentür eines VW-Transporters, indem sie eine etwa 15 cm große Öffnung in das Blech schnitten. Anschließend entriegelten und öffneten sie die Tür und gelangten so in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren