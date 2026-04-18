Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bierflasche zweckentfremdet

Hermsdorf (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr vor einem Einkaufzentrum in Hermsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge eine 18-Jährige Verletzungen am Kopf davon trug. Demnach hielt sich die Geschädigte mit mehreren Freunden vor dem Gebäude auf, als zwei Personen aus dem Objekt auf sie zukamen. Nach einem zunächst verbalen Disput gingen dem Täter anscheinend die Argumente aus und er schlug unvermittelt mit einer Bierflasche gegen den Kopf der jungen Frau. Während sich der Täter und dessen Begleiterin entfernten, versorgte ein Rettungswagen die Verletzte vor Ort.

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